Сьогоднішня ціна goETH (GOETH)

Поточна ціна goETH (GOETH) сьогодні становить 3,348.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності goETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.28K USD

- зміна ціни goETH протягом дня — -8.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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