Ціна goETH (GOETH)
Поточна ціна goETH (GOETH) сьогодні становить 3,348.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності goETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.28K USD
- зміна ціни goETH протягом дня — -8.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни goETH до USD становила $ -296.282951980166.
За останні 30 днів зміна ціни goETH до USD становила $ -500.0341526440.
За останні 60 днів зміна ціни goETH до USD становила $ +445.2287392540.
За останні 90 днів зміна ціни goETH до USD становила $ +942.7730453493046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -296.282951980166
|-8.13%
|30 днів
|$ -500.0341526440
|-14.93%
|60 днів
|$ +445.2287392540
|+13.30%
|90 днів
|$ +942.7730453493046
|+39.20%
Останній аналіз цін goETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-8.13%
-0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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