Сьогоднішня ціна Goerli ETH (GETH)

Поточна ціна Goerli ETH (GETH) сьогодні становить 0.00660512 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goerli ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80 USD

- зміна ціни Goerli ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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