Ціна Godzilla (GODZ)
Поточна ціна Godzilla (GODZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GODZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Godzilla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.76 USD
- зміна ціни Godzilla протягом дня — -3.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Godzilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Godzilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Godzilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Godzilla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.73%
|30 днів
|$ 0
|-13.39%
|60 днів
|$ 0
|-2.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Godzilla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.73%
+0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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