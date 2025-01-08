Ціна GODDOG (OOOOOO)
Поточна ціна GODDOG (OOOOOO) сьогодні становить 0.00197273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OOOOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GODDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD
- зміна ціни GODDOG протягом дня — -7.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GODDOG до USD становила $ -0.00015515916967111.
За останні 30 днів зміна ціни GODDOG до USD становила $ -0.0000207466.
За останні 60 днів зміна ціни GODDOG до USD становила $ +0.0090772083.
За останні 90 днів зміна ціни GODDOG до USD становила $ +0.0015906878051115893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00015515916967111
|-7.29%
|30 днів
|$ -0.0000207466
|-1.05%
|60 днів
|$ +0.0090772083
|+460.13%
|90 днів
|$ +0.0015906878051115893
|+416.36%
Останній аналіз цін GODDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.86%
-7.29%
+13.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GODDOG: A Pioneering Fusion of DeFi Innovation and Meme Mastery. This groundbreaking token transcends mere speculation and technical analysis, setting out to redefine the foundational principles of decentralized finance (DeFi), meme-driven currencies, and the broader cryptocurrency ecosystem. Explore how these vibrant worlds converge, promising a collaborative and transformative future. Can these trailblazing communities co-exist? GODDOG not only believes it's possible but inevitable.
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