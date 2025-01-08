Сьогоднішня ціна GODDOG (OOOOOO)

Поточна ціна GODDOG (OOOOOO) сьогодні становить 0.00197273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OOOOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GODDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33K USD

- зміна ціни GODDOG протягом дня — -7.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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