Сьогоднішня ціна Godcoin (GOD)

Поточна ціна Godcoin (GOD) сьогодні становить 0.083718 USD з ринковою капіталізацією $ 7.53M USD. Ціна GOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Godcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84M USD

- зміна ціни Godcoin протягом дня — -14.99%

- циркуляційна пропозиція – 89.90M USD

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