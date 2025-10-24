Інформація щодо ціни God The Dog (GOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00084665 Макс. за 24 год $ 0,00097982 Рекордний максимум $ 0,00932323 Найнижча ціна $ 0,00084551 Зміна ціни (за 1 год) +0,48% Зміна ціни (1 дн.) -5,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -43,47%

Актуальна ціна God The Dog (GOD) становить $0,00087163. За останні 24 години GOD торгувався між мінімумом у $ 0,00084665 і максимумом у $ 0,00097982, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOD становить $ 0,00932323, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00084551.

Що стосується короткострокових результатів, то GOD змінився на +0,48% за останню годину, -5,62% за 24 години та на -43,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо God The Dog (GOD)

Ринкова капіталізація $ 865,96K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 865,96K Циркуляційне постачання 991,33M Загальна пропозиція 991 326 303,3210633

Поточна ринкова капіталізація God The Dog — $ 865,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOD — 991,33M, зі загальною пропозицією 991326303.3210633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 865,96K.