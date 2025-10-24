Актуальна ціна God The Dog сьогодні становить 0,00087163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна God The Dog сьогодні становить 0,00087163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOD на MEXC вже зараз.

Докладніше про GOD

Інформація про ціну GOD

Офіційний вебсайт GOD

Токеноміка GOD

Прогноз ціни GOD

Логотип God The Dog

Ціна God The Dog (GOD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GOD до USD:

-5,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни God The Dog (GOD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни God The Dog (GOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,48%

-5,62%

-43,47%

-43,47%

Актуальна ціна God The Dog (GOD) становить $0,00087163. За останні 24 години GOD торгувався між мінімумом у $ 0,00084665 і максимумом у $ 0,00097982, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOD становить $ 0,00932323, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00084551.

Що стосується короткострокових результатів, то GOD змінився на +0,48% за останню годину, -5,62% за 24 години та на -43,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо God The Dog (GOD)

--
----

Поточна ринкова капіталізація God The Dog — $ 865,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOD — 991,33M, зі загальною пропозицією 991326303.3210633. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 865,96K.

Історія ціни God The Dog (GOD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни God The Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни God The Dog до USD становила $ -0,0005973824.
За останні 60 днів зміна ціни God The Dog до USD становила $ -0,0007570083.
За останні 90 днів зміна ціни God The Dog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,62%
30 днів$ -0,0005973824-68,53%
60 днів$ -0,0007570083-86,84%
90 днів$ 0--

Що таке God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

Ресурс God The Dog (GOD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни God The Dog (USD)

Скільки коштуватиме God The Dog (GOD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів God The Dog (GOD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо God The Dog.

Перегляньте прогноз ціни God The Dog вже зараз!

GOD до місцевих валют

Токеноміка God The Dog (GOD)

Розуміння токеноміки God The Dog (GOD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про God The Dog (GOD)

Скільки сьогодні коштує God The Dog (GOD)?
Актуальна ціна GOD у USD становить 0,00087163 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOD до USD?
Поточна ціна GOD до USD — $ 0,00087163. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація God The Dog?
Ринкова капіталізація GOD — $ 865,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOD?
Циркуляційна пропозиція GOD — 991,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOD?
GOD досяг історичної максимальної ціни у 0,00932323 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOD?
Історична мінімальна ціна GOD становила 0,00084551 USD.
Який обсяг торгівлі GOD?
Актуальний обсяг торгівлі GOD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GOD цього року?
GOD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:08 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.