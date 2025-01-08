Ціна God Of Ethereum (GOE)
Поточна ціна God Of Ethereum (GOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності God Of Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 966.14 USD
- зміна ціни God Of Ethereum протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни God Of Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни God Of Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни God Of Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни God Of Ethereum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.28%
|30 днів
|$ 0
|-47.27%
|60 днів
|$ 0
|-71.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін God Of Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-8.28%
-18.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The "God of Ethereum" is a term used colloquially within the cryptocurrency community to refer to a meme coin or token that humorously pays homage to Ethereum's co-founder, Vitalik Buterin. These meme coins often emerge as a form of satire or playful tribute to Buterin's prominent role in the Ethereum ecosystem. While there isn't a specific token named "God of Ethereum," various meme coins have surfaced over time with similar themes, typically featuring Buterin's likeness or name in their branding. These tokens often gain popularity within online crypto communities for their entertainment value and sometimes even generate speculative interest among traders. It's important to note that meme coins like these are usually created as lighthearted projects and may not have any substantial utility or long-term viability beyond their novelty appeal. Investors should exercise caution and conduct thorough research before considering any investment in such tokens, as they often carry high levels of risk.
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