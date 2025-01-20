Ціна GoCryptoMe (GCME)
Поточна ціна GoCryptoMe (GCME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoCryptoMe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.27 USD
- зміна ціни GoCryptoMe протягом дня — -2.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GCME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GCME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoCryptoMe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoCryptoMe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoCryptoMe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoCryptoMe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.75%
|30 днів
|$ 0
|-22.39%
|60 днів
|$ 0
|+2.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoCryptoMe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.78%
-2.75%
-0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love."
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GCME до AUD
A$--
|1 GCME до GBP
￡--
|1 GCME до EUR
€--
|1 GCME до USD
$--
|1 GCME до MYR
RM--
|1 GCME до TRY
₺--
|1 GCME до JPY
¥--
|1 GCME до RUB
₽--
|1 GCME до INR
₹--
|1 GCME до IDR
Rp--
|1 GCME до PHP
₱--
|1 GCME до EGP
￡E.--
|1 GCME до BRL
R$--
|1 GCME до CAD
C$--
|1 GCME до BDT
৳--
|1 GCME до NGN
₦--
|1 GCME до UAH
₴--
|1 GCME до VES
Bs--
|1 GCME до PKR
Rs--
|1 GCME до KZT
₸--
|1 GCME до THB
฿--
|1 GCME до TWD
NT$--
|1 GCME до CHF
Fr--
|1 GCME до HKD
HK$--
|1 GCME до MAD
.د.م--