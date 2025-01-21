Сьогоднішня ціна GoCrypto (GOC)

Поточна ціна GoCrypto (GOC) сьогодні становить 0.00148818 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoCrypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.73 USD

- зміна ціни GoCrypto протягом дня — -4.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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