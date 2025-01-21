Ціна GoCrypto (GOC)
Поточна ціна GoCrypto (GOC) сьогодні становить 0.00148818 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoCrypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.73 USD
- зміна ціни GoCrypto протягом дня — -4.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoCrypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoCrypto до USD становила $ -0.0005216771.
За останні 60 днів зміна ціни GoCrypto до USD становила $ -0.0007766976.
За останні 90 днів зміна ціни GoCrypto до USD становила $ -0.0018280949493680023.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.23%
|30 днів
|$ -0.0005216771
|-35.05%
|60 днів
|$ -0.0007766976
|-52.19%
|90 днів
|$ -0.0018280949493680023
|-55.12%
Останній аналіз цін GoCrypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-4.23%
-17.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GoCrypto (GoC) token is used for payments on the GoCrypto platform and in the scope of our loyalty program. Users of our Elly wallet can use GoC for shopping at local and online stores; in selected countries, they also receive a tokenback reward for every purchase. We continue to broaden GoC’s utility by integrating it into B2B processes, merchant settlements and other loyalty programs. GoC is a token issued on the Bitcoin Cash (SLP) blockchain and Binance Smart Chain platform. It is integrated into all our applications and services, which makes GoC a true e-commerce token with wide usability.
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