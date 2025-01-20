Ціна GoCharge Tech (CHARGED)
Поточна ціна GoCharge Tech (CHARGED) сьогодні становить 0.00201211 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHARGED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoCharge Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 197.33 USD
- зміна ціни GoCharge Tech протягом дня — -11.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoCharge Tech до USD становила $ -0.000255757044431175.
За останні 30 днів зміна ціни GoCharge Tech до USD становила $ -0.0004139761.
За останні 60 днів зміна ціни GoCharge Tech до USD становила $ -0.0000848657.
За останні 90 днів зміна ціни GoCharge Tech до USD становила $ -0.0001861735340738733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000255757044431175
|-11.27%
|30 днів
|$ -0.0004139761
|-20.57%
|60 днів
|$ -0.0000848657
|-4.21%
|90 днів
|$ -0.0001861735340738733
|-8.46%
Останній аналіз цін GoCharge Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-11.27%
-5.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utility token that unlocks payments for electric vehicle charging and power bank rentals in our GoCharge Tech ecosystem.
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|1 CHARGED до AUD
A$0.003219376
|1 CHARGED до GBP
￡0.0016298091
|1 CHARGED до EUR
€0.0019517467
|1 CHARGED до USD
$0.00201211
|1 CHARGED до MYR
RM0.009054495
|1 CHARGED до TRY
₺0.0715908738
|1 CHARGED до JPY
¥0.31388916
|1 CHARGED до RUB
₽0.2062211539
|1 CHARGED до INR
₹0.1740273939
|1 CHARGED до IDR
Rp32.9854045584
|1 CHARGED до PHP
₱0.1176681928
|1 CHARGED до EGP
￡E.0.1010682853
|1 CHARGED до BRL
R$0.0122135077
|1 CHARGED до CAD
C$0.0028974384
|1 CHARGED до BDT
৳0.2444512439
|1 CHARGED до NGN
₦3.129233472
|1 CHARGED до UAH
₴0.084709831
|1 CHARGED до VES
Bs0.10865394
|1 CHARGED до PKR
Rs0.5606140882
|1 CHARGED до KZT
₸1.067424355
|1 CHARGED до THB
฿0.0691360996
|1 CHARGED до TWD
NT$0.0659167236
|1 CHARGED до CHF
Fr0.0018310201
|1 CHARGED до HKD
HK$0.0156542158
|1 CHARGED до MAD
.د.م0.0202015844