Сьогоднішня ціна GoChain (GO)

Поточна ціна GoChain (GO) сьогодні становить 0.00255758 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна GO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.46K USD

- зміна ціни GoChain протягом дня — -10.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.29B USD

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