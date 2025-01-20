Ціна GoByte (GBX)
Поточна ціна GoByte (GBX) сьогодні становить 0.00101199 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoByte:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54 USD
- зміна ціни GoByte протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoByte до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoByte до USD становила $ +0.0000970684.
За останні 60 днів зміна ціни GoByte до USD становила $ +0.0000037108.
За останні 90 днів зміна ціни GoByte до USD становила $ +0.0002096080102116044.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0000970684
|+9.59%
|60 днів
|$ +0.0000037108
|+0.37%
|90 днів
|$ +0.0002096080102116044
|+26.12%
Останній аналіз цін GoByte: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.01%
-9.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoByte is the fastest, most secure & most affordable Proof-of-Work cryptocurrency in the world. Its network features instantly settled & respendable transactions, 51% attack immunity, optionally private transactions and the first decentralized blockchain governance and self-funding model through incentivized full nodes which enable mass adoption scaling.
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