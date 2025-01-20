Ціна goBTC (GOBTC)
Поточна ціна goBTC (GOBTC) сьогодні становить 102,242 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності goBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.53K USD
- зміна ціни goBTC протягом дня — -1.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни goBTC до USD становила $ -1,967.3977094144.
За останні 30 днів зміна ціни goBTC до USD становила $ +4,465.2250902000.
За останні 60 днів зміна ціни goBTC до USD становила $ +6,824.4694644000.
За останні 90 днів зміна ціни goBTC до USD становила $ +34,398.51449906522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1,967.3977094144
|-1.88%
|30 днів
|$ +4,465.2250902000
|+4.37%
|60 днів
|$ +6,824.4694644000
|+6.67%
|90 днів
|$ +34,398.51449906522
|+50.70%
Останній аналіз цін goBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-1.88%
+8.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io
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