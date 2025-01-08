Сьогоднішня ціна goblintown (GOBLINTOWN)

Поточна ціна goblintown (GOBLINTOWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.76K USD. Ціна GOBLINTOWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності goblintown:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 197.97 USD

- зміна ціни goblintown протягом дня — -10.23%

- циркуляційна пропозиція – 984.41M USD

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