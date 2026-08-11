Сьогоднішня ціна GoblinCoin

Поточна ціна GoblinCoin (GOBLIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOBLIN до USD становить $ 0 за GOBLIN.

GoblinCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 129 391, з циркуляційною пропозицією у 703,48M GOBLIN. Протягом останніх 24 годин GOBLIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02649191, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOBLIN змінився на +0,27% за останню годину та на -11,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 36,44K.

Ринкова інформація щодо GoblinCoin (GOBLIN)

Ринкова капіталізація $ 129,39K$ 129,39K $ 129,39K Обсяг (за 24 год) $ 36,44K$ 36,44K $ 36,44K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129,39K$ 129,39K $ 129,39K Циркуляційне постачання 703,48M 703,48M 703,48M Загальна пропозиція 703 479 640,403602 703 479 640,403602 703 479 640,403602

Поточна ринкова капіталізація GoblinCoin — $ 129,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 36,44K. Циркуляційна пропозиція GOBLIN — 703,48M, зі загальною пропозицією 703479640.403602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,39K.