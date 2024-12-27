Сьогоднішня ціна GOBI (GOBI)

Поточна ціна GOBI (GOBI) сьогодні становить 0.00189343 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна GOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOBI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 426.07K USD

- зміна ціни GOBI протягом дня — -11.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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