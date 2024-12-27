Ціна GOBI (GOBI)
Поточна ціна GOBI (GOBI) сьогодні становить 0.00189343 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна GOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOBI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 426.07K USD
- зміна ціни GOBI протягом дня — -11.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOBI до USD становила $ -0.0002424414422546.
За останні 30 днів зміна ціни GOBI до USD становила $ -0.0014413618.
За останні 60 днів зміна ціни GOBI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOBI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002424414422546
|-11.35%
|30 днів
|$ -0.0014413618
|-76.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOBI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-11.35%
+105.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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