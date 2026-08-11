Сьогоднішня ціна GOATxAI

Поточна ціна GOATxAI (GOAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOAI до USD становить $ 0 за GOAI.

GOATxAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 649,82, з циркуляційною пропозицією у 872,78M GOAI. Протягом останніх 24 годин GOAI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOAI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GOATxAI (GOAI)

Ринкова капіталізація $ 9,65K$ 9,65K $ 9,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,83K$ 9,83K $ 9,83K Циркуляційне постачання 872,78M 872,78M 872,78M Загальна пропозиція 888 888 888,0 888 888 888,0 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація GOATxAI — $ 9,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOAI — 872,78M, зі загальною пропозицією 888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,83K.