Сьогоднішня ціна GOATX (GOATX)

Поточна ціна GOATX (GOATX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOATX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOATX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.77K USD

- зміна ціни GOATX протягом дня — -14.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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