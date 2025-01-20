Ціна GOATX (GOATX)
Поточна ціна GOATX (GOATX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOATX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOATX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.77K USD
- зміна ціни GOATX протягом дня — -14.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOATX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOATX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOATX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOATX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOATX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
-14.86%
-75.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’
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