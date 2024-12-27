Сьогоднішня ціна goatwifhat (GIF)

Поточна ціна goatwifhat (GIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.44K USD. Ціна GIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності goatwifhat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.46K USD

- зміна ціни goatwifhat протягом дня — +10.03%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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