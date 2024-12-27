Ціна goatwifhat (GIF)
Поточна ціна goatwifhat (GIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.44K USD. Ціна GIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності goatwifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.46K USD
- зміна ціни goatwifhat протягом дня — +10.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни goatwifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни goatwifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни goatwifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни goatwifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.03%
|30 днів
|$ 0
|-59.55%
|60 днів
|$ 0
|+44.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін goatwifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.39%
+10.03%
-28.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are goats, wif a hat, on the base chain
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