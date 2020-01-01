Токеноміка Goatseus Poppimus (POPGOAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Goatseus Poppimus (POPGOAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Goatseus Poppimus (POPGOAT) 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Офіційний вебсайт: https://www.popgoat.click Купити POPGOAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Goatseus Poppimus (POPGOAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Goatseus Poppimus (POPGOAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,71K $ 16,71K $ 16,71K Загальна пропозиція: $ 998,13M $ 998,13M $ 998,13M Циркуляційна пропозиція: $ 998,13M $ 998,13M $ 998,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,71K $ 16,71K $ 16,71K Історичний максимум: $ 0,00372407 $ 0,00372407 $ 0,00372407 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Токеноміка Goatseus Poppimus (POPGOAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Goatseus Poppimus (POPGOAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POPGOAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POPGOAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POPGOAT, досліджуйте ціну токена POPGOAT в реальному часі!

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