Ціна Goatseus Poppimus (POPGOAT)
Поточна ціна Goatseus Poppimus (POPGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.07K USD. Ціна POPGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goatseus Poppimus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.36 USD
- зміна ціни Goatseus Poppimus протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 998.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goatseus Poppimus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goatseus Poppimus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goatseus Poppimus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goatseus Poppimus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.85%
|30 днів
|$ 0
|-39.82%
|60 днів
|$ 0
|-64.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goatseus Poppimus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-6.85%
+2.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
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