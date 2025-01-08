Сьогоднішня ціна Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Поточна ціна Goatseus Poppimus (POPGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.07K USD. Ціна POPGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goatseus Poppimus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.36 USD

- зміна ціни Goatseus Poppimus протягом дня — -6.85%

- циркуляційна пропозиція – 998.90M USD

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