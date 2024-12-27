Сьогоднішня ціна Goatseus Act II (GOATSEUS)

Поточна ціна Goatseus Act II (GOATSEUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 844.85K USD. Ціна GOATSEUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goatseus Act II:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.47 USD

- зміна ціни Goatseus Act II протягом дня — -12.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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