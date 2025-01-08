Сьогоднішня ціна goatseglebe (GLEBE)

Поточна ціна goatseglebe (GLEBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.30K USD. Ціна GLEBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності goatseglebe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.70K USD

- зміна ціни goatseglebe протягом дня — -28.85%

- циркуляційна пропозиція – 994.01M USD

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