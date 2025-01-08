Ціна goatseglebe (GLEBE)
Поточна ціна goatseglebe (GLEBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.30K USD. Ціна GLEBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності goatseglebe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.70K USD
- зміна ціни goatseglebe протягом дня — -28.85%
- циркуляційна пропозиція – 994.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни goatseglebe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни goatseglebe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни goatseglebe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни goatseglebe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-28.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін goatseglebe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.04%
-28.85%
-53.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat
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