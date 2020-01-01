Токеноміка Goatse Forest Rave (GFR) Дізнайтеся ключову інформацію про Goatse Forest Rave (GFR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Goatse Forest Rave (GFR) Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump Офіційний вебсайт: https://goatseforestrave.com/ Купити GFR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Goatse Forest Rave (GFR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Goatse Forest Rave (GFR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,17K $ 21,17K $ 21,17K Загальна пропозиція: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Циркуляційна пропозиція: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,17K $ 21,17K $ 21,17K Історичний максимум: $ 0,00151578 $ 0,00151578 $ 0,00151578 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Goatse Forest Rave (GFR)

Токеноміка Goatse Forest Rave (GFR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Goatse Forest Rave (GFR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GFR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GFR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GFR, досліджуйте ціну токена GFR в реальному часі!

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