Ціна Goatse Forest Rave (GFR)
Поточна ціна Goatse Forest Rave (GFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 149.99K USD. Ціна GFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goatse Forest Rave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.60K USD
- зміна ціни Goatse Forest Rave протягом дня — -14.14%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goatse Forest Rave до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goatse Forest Rave до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goatse Forest Rave до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goatse Forest Rave до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goatse Forest Rave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.01%
-14.14%
+43.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump
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