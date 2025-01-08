Ціна GOATSE (GOATSE)
Поточна ціна GOATSE (GOATSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.11K USD. Ціна GOATSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOATSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD
- зміна ціни GOATSE протягом дня — -11.74%
- циркуляційна пропозиція – 99,978.97T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOATSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOATSE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOATSE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOATSE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.74%
|30 днів
|$ 0
|-15.55%
|60 днів
|$ 0
|+144.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOATSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-11.74%
+21.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand.
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