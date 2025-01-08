Сьогоднішня ціна GOATSE (GOATSE)

Поточна ціна GOATSE (GOATSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.11K USD. Ціна GOATSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOATSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD

- зміна ціни GOATSE протягом дня — -11.74%

- циркуляційна пропозиція – 99,978.97T USD

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