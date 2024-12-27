Ціна Goat Protocol (GOA)
Поточна ціна Goat Protocol (GOA) сьогодні становить 2.77 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна GOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goat Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.20 USD
- зміна ціни Goat Protocol протягом дня — +0.99%
- циркуляційна пропозиція – 435.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goat Protocol до USD становила $ +0.02726516.
За останні 30 днів зміна ціни Goat Protocol до USD становила $ +0.0764046330.
За останні 60 днів зміна ціни Goat Protocol до USD становила $ +1.1883804140.
За останні 90 днів зміна ціни Goat Protocol до USD становила $ +0.6869505787185708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02726516
|+0.99%
|30 днів
|$ +0.0764046330
|+2.76%
|60 днів
|$ +1.1883804140
|+42.90%
|90 днів
|$ +0.6869505787185708
|+32.98%
Останній аналіз цін Goat Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
+0.99%
+10.36%
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