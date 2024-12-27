Сьогоднішня ціна Goat Protocol (GOA)

Поточна ціна Goat Protocol (GOA) сьогодні становить 2.77 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна GOA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goat Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.20 USD

- зміна ціни Goat Protocol протягом дня — +0.99%

- циркуляційна пропозиція – 435.00K USD

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