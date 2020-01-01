Токеноміка GOAT GAINS (GGAINS) Дізнайтеся ключову інформацію про GOAT GAINS (GGAINS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GOAT GAINS (GGAINS) Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Офіційний вебсайт: https://gainsgoat.xyz/ Купити GGAINS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GOAT GAINS (GGAINS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GOAT GAINS (GGAINS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,71K $ 6,71K $ 6,71K Загальна пропозиція: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M Циркуляційна пропозиція: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,71K $ 6,71K $ 6,71K Історичний максимум: $ 0,00064426 $ 0,00064426 $ 0,00064426 Історичний мінімум: $ 0,00000541 $ 0,00000541 $ 0,00000541 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GOAT GAINS (GGAINS)

Токеноміка GOAT GAINS (GGAINS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GOAT GAINS (GGAINS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GGAINS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GGAINS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GGAINS, досліджуйте ціну токена GGAINS в реальному часі!

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