Сьогоднішня ціна GOAT GAINS (GGAINS)

Поточна ціна GOAT GAINS (GGAINS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.19K USD. Ціна GGAINS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOAT GAINS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.41 USD

- зміна ціни GOAT GAINS протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.63M USD

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