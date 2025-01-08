Ціна GOAT GAINS (GGAINS)
Поточна ціна GOAT GAINS (GGAINS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.19K USD. Ціна GGAINS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOAT GAINS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.41 USD
- зміна ціни GOAT GAINS протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOAT GAINS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GOAT GAINS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOAT GAINS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOAT GAINS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.68%
|30 днів
|$ 0
|-43.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOAT GAINS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-4.68%
+7.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.
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