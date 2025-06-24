Сьогоднішня ціна GoAsk (ASK)

Поточна ціна GoAsk (ASK) сьогодні становить 0,00314991 USD з ринковою капіталізацією $ 3,15M USD. Ціна ASK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoAsk:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GoAsk протягом дня — +26,22%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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