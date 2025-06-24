Ціна GoAsk (ASK)
Поточна ціна GoAsk (ASK) сьогодні становить 0,00314991 USD з ринковою капіталізацією $ 3,15M USD. Ціна ASK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoAsk:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GoAsk протягом дня — +26,22%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoAsk до USD становила $ +0,00065439.
За останні 30 днів зміна ціни GoAsk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoAsk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoAsk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00065439
|+26,22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GoAsk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,59%
+26,22%
-45,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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