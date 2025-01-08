Сьогоднішня ціна Go Game Token (GGT)

Поточна ціна Go Game Token (GGT) сьогодні становить 0.475407 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Go Game Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.20K USD

- зміна ціни Go Game Token протягом дня — -6.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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