Ціна Go Game Token (GGT)
Поточна ціна Go Game Token (GGT) сьогодні становить 0.475407 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Go Game Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.20K USD
- зміна ціни Go Game Token протягом дня — -6.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Go Game Token до USD становила $ -0.0317983634745526.
За останні 30 днів зміна ціни Go Game Token до USD становила $ -0.2960099341.
За останні 60 днів зміна ціни Go Game Token до USD становила $ -0.3020510259.
За останні 90 днів зміна ціни Go Game Token до USD становила $ -2.9618576267139735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0317983634745526
|-6.26%
|30 днів
|$ -0.2960099341
|-62.26%
|60 днів
|$ -0.3020510259
|-63.53%
|90 днів
|$ -2.9618576267139735
|-86.16%
Останній аналіз цін Go Game Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-6.26%
-7.46%
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