Ціна GNY (GNY)
Поточна ціна GNY (GNY) сьогодні становить 0.01073505 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна GNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GNY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.93K USD
- зміна ціни GNY протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 178.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GNY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GNY до USD становила $ +0.0028423943.
За останні 60 днів зміна ціни GNY до USD становила $ +0.0050669457.
За останні 90 днів зміна ціни GNY до USD становила $ +0.00413370762700586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.67%
|30 днів
|$ +0.0028423943
|+26.48%
|60 днів
|$ +0.0050669457
|+47.20%
|90 днів
|$ +0.00413370762700586
|+62.62%
Останній аналіз цін GNY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+0.67%
+8.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.
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