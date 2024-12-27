Сьогоднішня ціна GNY (GNY)

Поточна ціна GNY (GNY) сьогодні становить 0.01073505 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна GNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GNY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.93K USD

- зміна ціни GNY протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 178.27M USD

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