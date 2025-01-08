Ціна Gnomy (GNOMY)
Поточна ціна Gnomy (GNOMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNOMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gnomy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.96 USD
- зміна ціни Gnomy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gnomy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gnomy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gnomy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gnomy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.84%
|60 днів
|$ 0
|-2.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gnomy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gnomy Memecoin is a cryptocurrency inspired by Matt Furie's beloved character, Gnomy the Treasure Hodler. It's designed to bring the whimsical world of Gnomy into the digital currency realm, combining the fun of memes with the excitement of blockchain technology. Gnomy – Matt Furie's Treasure Hodler In Matt Furie's whimsical world, Gnomy, the Treasure Hodler, stands out as a legendary gnome known for his financial wizardry and adventurous spirit. Born into a family of ancient gnomes, Gnomy had a knack for valuing treasures and dreamed of bringing prosperity to his community. He became the trusted advisor for Hoppy the Frog, Draggy the Dragon, Flappy the Bird, and Wat the Watertiger, turning their fortunes into thriving enterprises with his unique mix of ancient lore and modern strategies. Gnomy's mentorship was pivotal for Pepe the Frog, Brett, and Andy, helping them amass significant wealth and setting the stage for their future fame. Gnomy's Bank, a symbol of trust, safeguarded his friends' riches while his daring treasure hunts uncovered hidden relics, strengthening their bonds. Gnomy’s legacy proves that true wealth is found in the richness of experiences and relationships, continuing to inspire and enchant as the Treasure Hodler.
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