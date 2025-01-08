Ціна GnomeLand (GNOME)
Поточна ціна GnomeLand (GNOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GnomeLand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.27 USD
- зміна ціни GnomeLand протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GnomeLand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GnomeLand до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GnomeLand до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GnomeLand до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.37%
|60 днів
|$ 0
|+23.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GnomeLand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GnomeLand is an indie game that focuses on UniV3 concentrated liquidity management and leverages layer0 for frictionless bridging between EVMs. When signing up a Gnome NFT will be minted and with your fee liquidity is added to the $GNOME token that is our game currency and is used in most of its interactions. The objective is simple KEEP YOUR GNOME HAPPY! To do this you must feed your Gnome and boop your Frens, get comfy with us on this on-chain adventure @GnomeLand!
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