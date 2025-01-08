Сьогоднішня ціна Gnome (GNOME)

Поточна ціна Gnome (GNOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.87K USD. Ціна GNOME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gnome:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.10 USD

- зміна ціни Gnome протягом дня — -13.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.39M USD

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