Ціна Gnome (GNOME)
Поточна ціна Gnome (GNOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.87K USD. Ціна GNOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gnome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.10 USD
- зміна ціни Gnome протягом дня — -13.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gnome до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gnome до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gnome до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gnome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.41%
|30 днів
|$ 0
|-56.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gnome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-13.41%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.
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