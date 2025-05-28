Ціна gnom (GNOM)
Поточна ціна gnom (GNOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.37K USD. Ціна GNOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gnom:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни gnom протягом дня — +28.27%
- циркуляційна пропозиція – 998.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gnom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gnom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gnom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gnom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gnom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.33%
+28.27%
+40.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
gnom is mong backwards
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