Сьогоднішня ціна gnom (GNOM)

Поточна ціна gnom (GNOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.37K USD. Ціна GNOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gnom:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни gnom протягом дня — +28.27%

- циркуляційна пропозиція – 998.87M USD

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