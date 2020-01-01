Токеноміка GNME MINING GAME (GNME) Дізнайтеся ключову інформацію про GNME MINING GAME (GNME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GNME MINING GAME (GNME) GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Офіційний вебсайт: https://www.gnmemining.com/ Whitepaper: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Купити GNME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GNME MINING GAME (GNME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GNME MINING GAME (GNME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 118.75K $ 118.75K $ 118.75K Загальна пропозиція: $ 18.14M $ 18.14M $ 18.14M Циркуляційна пропозиція: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M FDV (повністю розведена вартість): $ 284.95K $ 284.95K $ 284.95K Історичний максимум: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Історичний мінімум: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Поточна ціна: $ 0.01570465 $ 0.01570465 $ 0.01570465 Дізнайтеся більше про ціну GNME MINING GAME (GNME)

Токеноміка GNME MINING GAME (GNME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GNME MINING GAME (GNME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GNME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GNME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GNME, досліджуйте ціну токена GNME в реальному часі!

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