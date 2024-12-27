Ціна GNME MINING GAME (GNME)
Поточна ціна GNME MINING GAME (GNME) сьогодні становить 0.0226513 USD з ринковою капіталізацією $ 180.19K USD. Ціна GNME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GNME MINING GAME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 853.52 USD
- зміна ціни GNME MINING GAME протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 7.99M USD
Отримуйте оновлення цін GNME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GNME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GNME MINING GAME до USD становила $ -0.00022814557911933.
За останні 30 днів зміна ціни GNME MINING GAME до USD становила $ -0.0074201105.
За останні 60 днів зміна ціни GNME MINING GAME до USD становила $ -0.0058861577.
За останні 90 днів зміна ціни GNME MINING GAME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00022814557911933
|-0.99%
|30 днів
|$ -0.0074201105
|-32.75%
|60 днів
|$ -0.0058861577
|-25.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GNME MINING GAME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-0.99%
+2.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GNME до AUD
A$0.036468593
|1 GNME до GBP
￡0.017894527
|1 GNME до EUR
€0.021518735
|1 GNME до USD
$0.0226513
|1 GNME до MYR
RM0.101251311
|1 GNME до TRY
₺0.797552273
|1 GNME до JPY
¥3.573242575
|1 GNME до RUB
₽2.4236891
|1 GNME до INR
₹1.937592202
|1 GNME до IDR
Rp365.343497239
|1 GNME до PHP
₱1.318079147
|1 GNME до EGP
￡E.1.152045118
|1 GNME до BRL
R$0.139985034
|1 GNME до CAD
C$0.032617872
|1 GNME до BDT
৳2.70230009
|1 GNME до NGN
₦35.063759374
|1 GNME до UAH
₴0.948183418
|1 GNME до VES
Bs1.1552163
|1 GNME до PKR
Rs6.295475809
|1 GNME до KZT
₸11.718197029
|1 GNME до THB
฿0.769464661
|1 GNME до TWD
NT$0.744095205
|1 GNME до CHF
Fr0.02038617
|1 GNME до HKD
HK$0.175774088
|1 GNME до MAD
.د.م0.227872078