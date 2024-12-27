Сьогоднішня ціна GNME MINING GAME (GNME)

Поточна ціна GNME MINING GAME (GNME) сьогодні становить 0.0226513 USD з ринковою капіталізацією $ 180.19K USD. Ціна GNME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GNME MINING GAME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 853.52 USD

- зміна ціни GNME MINING GAME протягом дня — -0.99%

- циркуляційна пропозиція – 7.99M USD

Отримуйте оновлення цін GNME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GNME.