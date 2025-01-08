Ціна GNFT (GNFT)
Поточна ціна GNFT (GNFT) сьогодні становить 0.484507 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.22 USD
- зміна ціни GNFT протягом дня — -1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.007786274952771.
За останні 30 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.0541818848.
За останні 60 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.0557529472.
За останні 90 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.2109149791851628.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007786274952771
|-1.58%
|30 днів
|$ -0.0541818848
|-11.18%
|60 днів
|$ -0.0557529472
|-11.50%
|90 днів
|$ -0.2109149791851628
|-30.32%
Останній аналіз цін GNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-1.58%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."
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