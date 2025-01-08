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Ціна GNFT (GNFT)

USD

Графік ціни GNFT (GNFT) в реальному часі

$0.484507
$0.484507$0.484507
-1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна GNFT (GNFT)

Поточна ціна GNFT (GNFT) сьогодні становить 0.484507 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.22 USD
- зміна ціни GNFT протягом дня — -1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники GNFT (GNFT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.007786274952771.
За останні 30 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.0541818848.
За останні 60 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.0557529472.
За останні 90 днів зміна ціни GNFT до USD становила $ -0.2109149791851628.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.007786274952771-1.58%
30 днів$ -0.0541818848-11.18%
60 днів$ -0.0557529472-11.50%
90 днів$ -0.2109149791851628-30.32%

Аналіз цін GNFT (GNFT)

Останній аналіз цін GNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.480929
$ 0.480929$ 0.480929

$ 0.492896
$ 0.492896$ 0.492896

$ 80.87
$ 80.87$ 80.87

-0.47%

-1.58%

+0.12%

Ринкова інформація GNFT (GNFT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.22
$ 75.22$ 75.22

0.00
0.00 0.00

Що таке GNFT ( GNFT)

"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."

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Ресурс GNFT (GNFT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

GNFT до місцевих валют

1 GNFT до AUD
A$0.7752112
1 GNFT до GBP
0.3876056
1 GNFT до EUR
0.46512672
1 GNFT до USD
$0.484507
1 GNFT до MYR
RM2.1802815
1 GNFT до TRY
17.11763231
1 GNFT до JPY
¥76.6490074
1 GNFT до RUB
51.96337575
1 GNFT до INR
41.58039074
1 GNFT до IDR
Rp7,814.62793821
1 GNFT до PHP
28.28551866
1 GNFT до EGP
￡E.24.54027955
1 GNFT до BRL
R$2.9554927
1 GNFT до CAD
C$0.69284501
1 GNFT до BDT
59.0129526
1 GNFT до NGN
748.84917413
1 GNFT до UAH
20.61092778
1 GNFT до VES
Bs25.678871
1 GNFT до PKR
Rs135.78793182
1 GNFT до KZT
257.57845641
1 GNFT до THB
฿16.76878727
1 GNFT до TWD
NT$15.92574509
1 GNFT до CHF
Fr0.4360563
1 GNFT до HKD
HK$3.76461939
1 GNFT до MAD
.د.م4.87414042