Токеноміка GMT (GMT) Дізнайтеся ключову інформацію про GMT (GMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Офіційний вебсайт: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Купити GMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GMT (GMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GMT (GMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 121,49M $ 121,49M $ 121,49M Загальна пропозиція: $ 5,10B $ 5,10B $ 5,10B Циркуляційна пропозиція: $ 2,93B $ 2,93B $ 2,93B FDV (повністю розведена вартість): $ 211,19M $ 211,19M $ 211,19M Історичний максимум: $ 4,11 $ 4,11 $ 4,11 Історичний мінімум: $ 0,03690885 $ 0,03690885 $ 0,03690885 Поточна ціна: $ 0,04142452 $ 0,04142452 $ 0,04142452 Дізнайтеся більше про ціну GMT (GMT)

Токеноміка GMT (GMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GMT (GMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMT, досліджуйте ціну токена GMT в реальному часі!

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