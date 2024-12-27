Сьогоднішня ціна GMika (GMIKA)

Поточна ціна GMika (GMIKA) сьогодні становить 0.00218296 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна GMIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GMika:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.21K USD

- зміна ціни GMika протягом дня — +3.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

Отримуйте оновлення цін GMIKA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GMIKA.