Ціна GMika (GMIKA)
Поточна ціна GMika (GMIKA) сьогодні становить 0.00218296 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна GMIKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMika:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.21K USD
- зміна ціни GMika протягом дня — +3.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMika до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GMika до USD становила $ +0.0004068546.
За останні 60 днів зміна ціни GMika до USD становила $ -0.0010191556.
За останні 90 днів зміна ціни GMika до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.28%
|30 днів
|$ +0.0004068546
|+18.64%
|60 днів
|$ -0.0010191556
|-46.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GMika: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
+3.28%
+19.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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$0.00218296
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RM0.0097578312
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₺0.0768620216
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