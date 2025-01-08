Ціна gmichi (GMICHI)
Поточна ціна gmichi (GMICHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.71 USD. Ціна GMICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gmichi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.36 USD
- зміна ціни gmichi протягом дня — -10.76%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gmichi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gmichi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gmichi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gmichi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.76%
|30 днів
|$ 0
|-32.84%
|60 днів
|$ 0
|-41.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gmichi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
-10.76%
-6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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