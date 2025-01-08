Сьогоднішня ціна gmichi (GMICHI)

Поточна ціна gmichi (GMICHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.71 USD. Ціна GMICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gmichi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.36 USD

- зміна ціни gmichi протягом дня — -10.76%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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