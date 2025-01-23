Ціна GMFAM (GMFAM)
Поточна ціна GMFAM (GMFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMFAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.78 USD
- зміна ціни GMFAM протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMFAM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GMFAM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GMFAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GMFAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.52%
|30 днів
|$ 0
|-10.90%
|60 днів
|$ 0
|-21.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GMFAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-2.52%
-6.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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