Сьогоднішня ціна GMFAM (GMFAM)

Поточна ціна GMFAM (GMFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GMFAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.78 USD

- зміна ціни GMFAM протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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