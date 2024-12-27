Ціна gmeow cat (GMEOW)
Поточна ціна gmeow cat (GMEOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.85K USD. Ціна GMEOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gmeow cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD
- зміна ціни gmeow cat протягом дня — -9.04%
- циркуляційна пропозиція – 997.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gmeow cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gmeow cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gmeow cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gmeow cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.04%
|30 днів
|$ 0
|-35.85%
|60 днів
|$ 0
|-63.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gmeow cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.13%
-9.04%
-14.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM!
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