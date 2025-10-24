Інформація щодо ціни GMEOW (GMEOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01105018 $ 0,01105018 $ 0,01105018 Мін. за 24 год $ 0,01604838 $ 0,01604838 $ 0,01604838 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01105018$ 0,01105018 $ 0,01105018 Макс. за 24 год $ 0,01604838$ 0,01604838 $ 0,01604838 Рекордний максимум $ 0,038489$ 0,038489 $ 0,038489 Найнижча ціна $ 0,01047753$ 0,01047753 $ 0,01047753 Зміна ціни (за 1 год) -0,63% Зміна ціни (1 дн.) +41,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,67%

Актуальна ціна GMEOW (GMEOW) становить $0,0159463. За останні 24 години GMEOW торгувався між мінімумом у $ 0,01105018 і максимумом у $ 0,01604838, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GMEOW становить $ 0,038489, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01047753.

Що стосується короткострокових результатів, то GMEOW змінився на -0,63% за останню годину, +41,08% за 24 години та на +18,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GMEOW (GMEOW)

Ринкова капіталізація $ 15,95M$ 15,95M $ 15,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,95M$ 15,95M $ 15,95M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GMEOW — $ 15,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GMEOW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,95M.