Ціна GMCoin (GMCOIN)
Поточна ціна GMCoin (GMCOIN) сьогодні становить 0.067059 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.22K USD
- зміна ціни GMCoin протягом дня — -2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMCoin до USD становила $ -0.00184904677766951.
За останні 30 днів зміна ціни GMCoin до USD становила $ +0.0040869979.
За останні 60 днів зміна ціни GMCoin до USD становила $ -0.0418035948.
За останні 90 днів зміна ціни GMCoin до USD становила $ -0.15892149982150648.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00184904677766951
|-2.68%
|30 днів
|$ +0.0040869979
|+6.09%
|60 днів
|$ -0.0418035948
|-62.33%
|90 днів
|$ -0.15892149982150648
|-70.32%
Останній аналіз цін GMCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-2.68%
+0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.
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