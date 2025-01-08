Сьогоднішня ціна GMBL COMPUTER CHiP (GMBL)

Поточна ціна GMBL COMPUTER CHiP (GMBL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56K USD. Ціна GMBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GMBL COMPUTER CHiP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD

- зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 47.04M USD

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