Ціна GMBL COMPUTER CHiP (GMBL)
Поточна ціна GMBL COMPUTER CHiP (GMBL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56K USD. Ціна GMBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMBL COMPUTER CHiP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD
- зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 47.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GMBL COMPUTER CHiP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.67%
|60 днів
|$ 0
|-2.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GMBL COMPUTER CHiP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? GMBL Computer is a DeFi protocol that generates yield for stakers through casino games. All house profits are sent to stakers - we are the people’s casino What makes your project unique? All profits go to stakers History of your project. Presale raised 750k LBP Raised an additional 1.5mm What’s next for your project? More games - plinko, mines, dice, etc Sportsbook Live Casino Slots What can your token be used for? Play games LP Stake and earn yield Trade
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