Ціна GMBase (GMB)
Поточна ціна GMBase (GMB) сьогодні становить 0.00170211 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна GMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMBase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD
- зміна ціни GMBase протягом дня — -8.24%
- циркуляційна пропозиція – 722.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMBase до USD становила $ -0.000153028527448068.
За останні 30 днів зміна ціни GMBase до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GMBase до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GMBase до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000153028527448068
|-8.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GMBase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
-8.24%
-16.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GMBase ($GMB) is a community-driven crypto project on the Base ecosystem, fostering optimism and unity through its mascot Waddle the Duck. It features a unique Shared Value-As-A-Service (SVaaS) platform, uniting projects for collaborative growth. With innovative elements like THE BASE COLLECTIVE, GMB VAULT, and BEANS, $GMB aims to create a welcoming and dynamic environment for both crypto enthusiasts and newcomers.
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