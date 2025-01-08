Сьогоднішня ціна GMBase (GMB)

Поточна ціна GMBase (GMB) сьогодні становить 0.00170211 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна GMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GMBase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD

- зміна ціни GMBase протягом дня — -8.24%

- циркуляційна пропозиція – 722.18M USD

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