Сьогоднішня ціна Glue (GLUE)

Поточна ціна Glue (GLUE) сьогодні становить 0.171771 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.61 USD

- зміна ціни Glue протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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