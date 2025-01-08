Сьогоднішня ціна Glub (GLUB)

Поточна ціна Glub (GLUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.02K USD. Ціна GLUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.49 USD

- зміна ціни Glub протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 822.56M USD

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