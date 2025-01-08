Ціна Glub (GLUB)
Поточна ціна Glub (GLUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.02K USD. Ціна GLUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.49 USD
- зміна ціни Glub протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 822.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-36.12%
|60 днів
|$ 0
|-14.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glub is a memecoin on the Solana network that was created for Glub enjoyers of all shapes and sizes. You glub, he glubs, she glubs, we all glub. Glub.
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